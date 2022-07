Mulheres denunciam agressões com “droga do estuprador” em festa do Partido Social-democrata alemão

Foto ilustrativa de um comício do SPD, em Berlim, em 2017. Várias mulheres denunciaram uso da droga do estuprador em uma festa do Partido Social-democrata alemão, neste sábado, 9 de julho de 2022. RFI/Jan van der Made

Texto por: RFI 2 min

Ao menos nove mulheres que participavam de uma festa do Partido Social-democrata alemão (SPD), com a presença do chanceler Olaf Scholz, foram drogadas com substâncias conhecidas como “drogas do estuprador”, de acordo com informações divulgadas pelo partido neste sábado (9).