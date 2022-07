Agências de saúde da UE recomendam segunda dose de reforço para pessoas com mais de 60 anos

Um trabalhador médico administra a vacina COVID-19 da Pfizer em um local de vacinação, em Fontainebleau, ao sul de Paris. AP - Thibault Camus

Texto por: RFI 2 min

A Comissão e as agências de saúde da União Europeia (UE) recomendaram, nesta segunda-feira (11), uma segunda dose de reforço das vacinas contra a Covid-19 para todas as pessoas com mais de 60 anos, diante da nova onda de casos. Antes a recomendação era destinada à população acima de 80 anos.