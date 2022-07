Após boicote a Draghi, governo italiano tem 5 dias para sair da crise política

O presidente italiano Sergio Mattarella e o primeiro-ministro Mario Draghi, no palácio presidencial em Roma, em 26 de novembro de 2021 AP - Alberto Pizzoli

Texto por: RFI 2 min

Eles têm cinco dias para resolver a crise governamental mais inexplicável da já complicada política italiana. Em Roma, o presidente Sergio Mattarella rejeitou na quinta-feira (14) a renúncia do primeiro-ministro Mario Draghi, enfraquecido após perder o apoio do Movimento 5 Estrelas, um partido membro de sua coalizão no Parlamento. Na próxima quarta-feira (20), Draghi deve apresentar uma solução para resolver a instabilidade política.