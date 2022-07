Reino Unido terá terceira premiê mulher ou primeiro chefe de Estado não branco de sua história

O ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, de 42 anos, é o candidato favorito entre os deputados conservadores britânicos para suceder Boris Johnson no cargo.

Ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, de 42 anos, voltou a liderar nesta terça-feira (19) a nova rodada de votação entre os deputados conservadores para substituir o primeiro-ministro Boris Johnson no cargo. Na disputa restam apenas três candidatos, entre eles, duas mulheres.

Nesta quarta votação, Sunak obteve 118 votos, seguido da ex-ministra da Defesa Penny Mordaunt, com 92, e da atual ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, com 86. A ex-ministra da Igualdade Kemi Badenoch, com 59 votos, foi eliminada da disputa.

A disputa ocorre após a renúncia de Johnson, no último 7 de julho, pressionado por sucessivos escândalos em seu governo. Para encontrar um substituto ao premiê, as escolhas tiveram início na semana passada. Em um primeiro momento, os 358 deputados conservadores votam em sucessivas rodadas eliminatórias. Na quarta-feira (20), uma nova votação definirá os dois candidatos finalistas.

Depois, os cerca de 200 mil membros do Partido Conservador no Reino Unido farão a escolha enviando seus votos pelo correio e o vencedor será anunciado em 5 de setembro. Devido aos candidatos restantes, o Reino Unido se prepara para ter sua terceira primeira-ministra mulher ou o primeiro chefe de Estado não branco da história do país. Sunak é natural de Southampton, no sul da Inglaterra, filho de pais indianos.

Sunak obtém melhor resultado

Apesar das crescentes abstenções, os três candidatos ainda na disputa melhoraram seus resultados, mas mantiveram suas posições: na segunda-feira Sunak obteve 115 votos, Mordaunt 82, Truss 71 e Badenoch 58. Sunak ficou a apenas dois votos dos 120 necessários para garantir uma vaga entre os dois finalistas nesta terça-feira, que viajarão pelo país para fazer campanha a partir de sexta-feira (22).

No entanto, já é quase inevitável que o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak - cuja renúncia em 4 de julho levou a outras 60 demissões no governo - seja um dos finalistas. Por outro lado, a corrida para alcançá-lo diminuiu um pouco mais, já que Truss ganhou 15 votos a mais nesta terça-feira, enquanto a popular Mordaunt, até agora favorita nas casas de apostas, ganhou apenas dez. A ministra das Relações Exteriores agora espera que a ala direita do partido, que apoiou Badenoch, fique a seu lado.

De acordo com uma pesquisa do instituto YouGov publicada antes da votação dos deputados, Badenoch é quem venceria entre os afiliados do partido, com quem Sunak perderia por ampla margem. Grande surpresa nesta disputa, Mordaunt, uma reservista da Marinha Real que foi brevemente a primeira ministra da Defesa do Reino Unido e agora é secretária de Estado para o Comércio Externo, chegou a liderar essa pesquisa anteriormente.

No entanto, nos últimos dias ela foi duramente criticada pelo ex-ministro do Brexit, David Frost, que foi seu superior e a acusou de incompetência. A procuradora-geral Suella Braverman, eliminada como candidata na semana passada, apoiou Truss, acusando Mordaunt de não "defender as mulheres".

Enquanto isso, Johnson prepara sua saída. O premiê dirigiu nesta terça-feira seu último conselho de ministros. Na quarta-feira, ele realizará sua última sessão de perguntas e respostas no Parlamento britânico.

(Com informações da AFP)

