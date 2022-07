Onda de calor matou mais de 500 pessoas na Espanha, afirma governo

Homem pede esmola nas ruas de Madri, em 15 de julho AP - Paul White

Texto por: RFI 2 min

A onda de calor que atinge a Espanha há dez dias provocou a morte de "mais de 500 pessoas", afirmou nesta quarta-feira (20) o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, durante uma visita a uma zona afetada por um incêndio na região de Aragão, no noroeste do país.