Anúncio da alta dos juros na Europa pelo BCE será histórico

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em foto de arquivo, de 9 de setembro de 2021. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

A expectativa para o aumento da taxa de juros no bloco europeu para combater a inflação é destaque na imprensa francesa desta quinta-feira (21). Na capa, Le Figaro diz que “chegou a hora da verdade para a presidente do Banco Central Europeu, a francesa Christine Lagarde”. Nas próximas horas, a instituição vai revelar o novo índice, “um momento histórico”, depois de décadas com juros próximos de zero ou negativos.