Moscou rejeita rumores sobre saúde de Putin e assegura que presidente russo está bem

O presidente russo Vladimir Putin fala com jornalistas após encontro com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no palácio Saadabad, em Teerã, Irã, na terça-feira, 19 de julho de 2022. AP - Sergei Savostyanov

Texto por: RFI 3 min

O Kremlin garantiu, nesta quinta-feira (21), que o presidente russo, Vladimir Putin, goza de boa saúde, desmentindo rumores de que o chefe de Estado estaria doente. Nos últimos meses, a saúde do líder tem sido alvo de muitas especulações, especialmente no ocidente, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Segundo ele, reportagens sugerindo que Putin estaria doente "não passam de mentiras".