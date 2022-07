Alta dos preços contrai atividade econômica na zona do euro

A contração da atividade na zona euro em julho corresponde a uma queda do PIB trimestral de cerca de 0,1% © CC0 Pixabay/Moerschy

Texto por: RFI 2 min

A atividade na zona do euro contraiu em julho, de acordo com um indicador-chave publicado nesta sexta-feira (22), que mostra uma queda significativa no setor manufatureiro e nos gastos do consumidor devido à alta dos preços.