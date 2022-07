França se opõe à redução conjunta do consumo de gás na Europa por países da UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans e a comissária europeia Kadri Simson, em 20 de julho, em Bruxelas REUTERS - YVES HERMAN

Texto por: RFI 2 min

O governo francês se opõe a um objetivo único de redução de 15% do consumo de gás pelos países da União Europeia. De acordo com uma informação divulgada nesta segunda-feira (25) pelos membros do gabinete da ministra francesa da Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher, a França defende uma "adaptação" dessas metas à realidade de cada país do bloco.