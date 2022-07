Ucrânia ataca ponte estratégica na cidade ocupada de Kherson

A ponte Antonovski fechada para civis, após o ataque da contraofensiva ucraniana Kherson, cidade controlada pela Rússia. Ucrânia, em 27 de julho de 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Texto por: RFI 2 min

Uma série de ataques ucranianos destruiu parcialmente uma ponte estratégica em Kherson, cidade ocupada por forças russas, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (27). A Ucrânia realiza, neste momento, uma contraofensiva no sul do país.