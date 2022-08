Primeiro carregamento de grãos deixa porto ucraniano de Odessa: "um alívio para o mundo"

Navio transportando 26 mil toneladas de milho deixou o porto de Odessa, no sudeste da Ucrânia, nesta segunda-feira (1°). via REUTERS - OLEKSANDR KUBRAKOV/ UKRAINE MINI

Um carregamento de grãos ucranianos saiu do porto de Odessa, no sudeste da Ucrânia, às 6h17 pelo horário local, conforme os termos do acordo internacional assinado com a Rússia em Istambul, anunciou o Ministério da Defesa da Turquia nesta segunda-feira (1°). Esse é o primeiro navio a retomar as entregas de cereais depois de mais de cinco meses de guerra, "um alívio para o mundo", classificou a diplomacia ucraniana.