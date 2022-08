Líder da extrema direita italiana, Salvini faz campanha antimigrantes em Lampedusa

Dezenas de migrantes foram retirados da ilha italiana de Lampedusa nesta quinta-feira (4), antes de uma visita do líder de extrema direita italiano Matteo Salvini, que deve defender seus planos para evitar milhares de entradas "ilegais" no país se vencer as eleições parlamentares de 25 de setembro. Aliado do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, com quem se encontrou em novembro de 2021 na Itália, o chefe da Liga é adepto de provocações antimigrantes e do discurso militarista.

Publicidade Leia mais

Nos últimos dias, dezenas de embarcações precárias e superlotadas entraram nas águas de Lampedusa, uma pequena ilha rochosa de 20 km quadrados, localizada a 100 km a leste da costa da Tunísia, no coração do Mar Mediterrâneo.

Como acontece muitas vezes nos meses de verão no hemisfério norte, quando o tempo mais quente reduz o risco de travessias a partir do norte da África, o centro de recepção de migrantes da ilha italiana fica sobrecarregado, com mais de 1.500 pessoas registradas, mesmo com uma capacidade quatro vezes menor.

O governo fretou uma balsa para levar os migrantes de Lampedusa para a Sicília e Salvini acusa as autoridades italianas de querer "escondê-los", antes da sua chegada ao local.

"Eles estão limpando tudo. Mas, há dois dias, tudo estava sujo. E se você voltar em dois dias, tudo estará sujo novamente", disse um policial italiano do lado de fora do centro de recepção, enquanto famílias e menores desacompanhados embarcavam em ônibus sob um sol escaldante.

O líder da Liga fez do fim da imigração e do fechamento das fronteiras aos migrantes "ilegais" a pedra angular de seu programa político, visando as eleições legislativas de setembro. Lampedusa, o território mais ao sul da bota italiana, está regularmente no centro dos debates sobre as questões de migração na Itália.

A Liga - o partido de extrema direita de Salvini - concorre nas eleições legislativas de 25 de setembro com seus aliados Forza Italia (de direita) e Fratelli d'Italia (populista nacionalista). A aliança é considerada a favorita contra uma esquerda fragmentada.

"Parem os desembarques. Se você confiar em nós, protegeremos nossas fronteiras novamente", tuitou Matteo Salvini nesta quinta-feira (4), pouco antes de sua chegada a Lampedusa, onde passará a noite.

Parceria com Bolsonaro

Enquanto era ministro do Interior em 2019, Salvini impediu que vários navios humanitários transportando migrantes desembarcassem na Itália.

Esta decisão lhe valeu uma ação judicial na Sicília por sequestro e abuso de poder. Uma ação judicial que ele transformou em uma plataforma política. "O único ministro a ter bloqueado desembarques (e ele está em julgamento!)", diz o partido de extrema direita em um post, em sua página do Facebook.

Em 2021, Matteo Salvini se encontrou na Itália com Jair Bolsonaro que, isolado pelos líderes do G20, fez da conversa com o líder da Liga o grande momento de sua agenda internacional. O encontro foi no Cemitério Militar brasileiro na cidade de Pistoia, na Toscana, para a cerimônia de homenagem aos combatentes brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial.

Na ocasião, o senador Salvini finalizou seu discurso com a frase em português: “A cobra fumou”. Ele fez referência ao lema da Força Expedicionária Brasileira (FEB) “a cobra vai fumar”. A expressão surgiu durante a Segunda Guerra Mundial como uma provocação dos soldados da FEB aos céticos, que não acreditavam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir a uma guerra. O lema foi usado diversas vezes pelos políticos na cerimônia.

"Fomos abandonados pelo Estado"

As pesquisas sugerem que a imigração é menos preocupante para os italianos do que as questões econômicas, mesmo com a alta inflação pesando sobre o poder de compra e as contas de energia.

Mesmo se a aliança de direita é favorita, Salvini e sua Liga continuam atrás nas pesquisas de opinião. O partido Fratelli d'Italia, liderado por Giorgia Meloni, que também está pedindo um "bloqueio naval" para conter o fluxo de migrantes no Mediterrâneo, assumiu a liderança.

A pequena cidade de Lampedusa é conhecida por suas belas praias, mas sua localização - mais próxima da Tunísia do que a Sicília - a colocou na linha de frente da rota de migração para a Europa. Muitos moradores reclamam da falta de serviços públicos, a começar pelos serviços de saúde, apesar das visitas regulares dos políticos.

"Nada mudou, é sempre a mesma música", reclama Salvatore Maggiore, um florista de 47 anos. Ele lamenta que as promessas "nunca sejam cumpridas". "Fomos abandonados pelo Estado", avalia.

Cemitério marítimo

O Mediterrâneo central é a rota migratória mais mortal do mundo, com quase 20.000 mortes e desaparecimentos de embarcações e pessoas desde 2014, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A Itália registrou mais de 42.000 desembarques de migrantes desde 1 de janeiro de 2022, em comparação com quase 30.000 no mesmo período do ano passado e 14.400 em 2020. E o ritmo não parece que vai diminuir. As ONGs SOS Méditerranée, Médicos sem Fronteiras (MSF) e Sea-Watch resgataram mais de 1.000 pessoas no mar nos últimos dias.

O navio MSF Geo Barents está transportando atualmente 659 pessoas, incluindo mais de 150 menores. Após nove dias no mar, as autoridades italianas permitiram que atracasse no porto de Taranto, anunciou a MSF na quinta-feira. "Este período prolongado 'encalhado' no mar é um dos mais longos já experimentados por nossa equipe. Isto não deve acontecer de novo", disse a ONG em um tuíte.

Em uma declaração conjunta emitida na quarta-feira, as ONGs conclamaram a União Europeia (UE) a retomar as atividades de busca e resgate para ajudá-las a responder ao afluxo de migrantes.

A UE encerrou em 2020 sua controversa operação contra o tráfico humano no Mediterrâneo, substituindo-a pela Operação Irini, sobre a manutenção do embargo de armas da ONU à Líbia.

"A remoção dos recursos europeus de busca e resgate (...) provou ser mortal e ineficaz na prevenção de travessias perigosas", lamentou Xavier Lauth, diretor de operações da SOS Méditerranée.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro