Começa na Inglaterra julgamento de campeão mundial de futebol francês acusado de estupro

O julgamento de Benjamin Mendy começou nesta quarta-feira, 10 de agosto de 2022, em Chester. AFP - PAUL ELLIS

Texto por: RFI 2 min

O campeão mundial de futebol francês Benjamin Mendy compareceu ao tribunal nesta quarta-feira (10), no início de seu julgamento por oito casos de estupro, uma tentativa de estupro e uma agressão sexual. O processo do zagueiro deve se estender por mais de três meses em Chester, no noroeste da Inglaterra. Ele sentou-se no banco dos réus e segundo os presentes tinha um ar tranquilo. O jogador, no entanto, pode ser condenado a 19 anos de detenção a até prisão perpétua.