Na Espanha, incêndio obriga 1.500 pessoas a deixarem suas casas

Milhares de hectares foram queimados neste domingo (14) na região de Aragão, no norte da Espanha, forçando a evacuação de pelo menos 1.500 pessoas, anunciaram as autoridades locais.

O incêndio, que começou no sábado no município de Añón de Moncayo, continuava ativo no domingo dentro de um perímetro de 50 quilômetros, "estimado entre 8 mil e 10 mil hectares", disseram os serviços de emergência de Aragão à AFP.

A "rápida propagação" das chamas, alimentada pelo vento, foi considerada "crítica" pelo presidente da região, Javier Lambán, em comunicado à imprensa.

De acordo com o governo da região, pelo menos 1.500 pessoas foram evacuadas na zona rural, que conta com um parque natural, na província de Zaragoza. Cerca de 300 bombeiros estão combatendo as chamas, com a ajuda de helicópteros.

Incêndios em crescimento

Desde o início do ano, 388 incêndios destruíram cerca de 261.930 hectares na Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). Este é o recorde dos países da União Europeia este ano e o mais significativo na Espanha desde 2000, ano das primeiras medições.

Esses incêndios foram favorecidos por temperaturas extremamente altas neste verão no país, que já enfrentou três ondas de calor em apenas dois meses.

O crescimento dessas ondas de calor é, segundo especialistas, consequência direta do aquecimento global, que aumenta a intensidade, duração e frequência desses fenômenos.

