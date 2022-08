Autoridades ucranianas tentam convencer milhares de civis resistentes a deixar o Donbass

A retirada de civis da região do Donbass, no leste da Ucrânia, se tornou um verdadeiro desafio às autoridades. Cerca de 200 mil pessoas - entre muitos idosos e cidadãos isolados - insistem em permanecer em suas casas, próximas ao fogo cruzado.

Publicidade Leia mais

Stéphane Siohan, enviado especial da RFI a Pokrovsk

São quase 16:30h e o único trem que liga a região do Donbass a Dnipro, no centro da Ucrânia, vai sair da estação de Pokrovsk. A bordo, há apenas pessoas que foram convencidas a deixar suas casas, acompanhadas por membros de ONGs humanitárias e voluntários.

Entre eles, está Andriy, de 52 anos, morador da cidade de Avdiivka, próxima a Pokrovsk. Chorando, ele conta à RFI porque resolveu ceder aos apelos das autoridades ucranianas.

"Eu não queria ir embora. Tínhamos dois apartamentos, estávamos reformando um deles e de repente - bum! - uma explosão. Por sorte, eu não estava no local nesse momento", relembra.

Depois deste episódio, Andriy resolveu deixar Avdiivka e estava vivendo em Pokrovsk há um mês. No entanto, a situação na cidade vizinha também se tornou perigosa.

"Em oito anos, já me mudei oito vezes. Eu não aguentava mais essa situação, então liguei para o número de emergência [disponibilizado pelas autoridades ucranianas]. Eles me disseram que organizariam tudo, fariam meus documentos, me dariam comida", reitera.

No entanto, o futuro é incerto para esse morador do leste da Ucrânia. "Não sei o que vai acontecer. Vou precisar encontrar trabalho. Espero que eu consiga algum emprego", diz.

Como a maioria dos passageiros, Andriy não faz ideia sobre qual será seu destino final. Ele deve permanecer algumas noites em Dnipro, em um centro para deslocados. "Irei para onde o vento me levar", afirma ele, convencido de que sua cidade será destruída pelos ataques e que ele jamais poderá voltar ao Donbass.

"Por favor, saiam daí"

No último 30 de julho, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos moradores da região de Donetsk, no Donbass, que deixem o local. Pokrovsk, a cerca de 40 km do fronte de guerra, abriga a única estação de trem ainda operacional no leste do país.

"Por favor, saiam daí", implorou Zelensky na televisão ucraniana. "Disseminar o terror é atualmente a principal arma dos russos", afirmou.

Com esse pedido, o presidente da Ucrânia sinaliza que seu exército não tem mais condições de proteger a população nesta parte do país, embora ainda mantenha sob seu poder um quarto desta região. Há meses a Rússia fez da conquista deste território no leste um de seus principais objetivos, embora não esconda desejar conquistar o que puder do país vizinho.

Para Zelensky, o mais importante é "salvar o máximo de vidas". Muitos especialistas em guerra acreditam que, retirando os últimos moradores das regiões próximas aos combates no leste, as forças ucranianas relaxarão as operações em algumas localidades, que serão dificilmente recuperadas das mãos dos russos, para se concentrar em outros pontos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro