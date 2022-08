Itália teme interferência russa em eleição legislativa de setembro

A maioria dos comentaristas e da classe política interpretou a mensagem de Dmitri Medvedev como um chamado para eleger a coalizão de direita e extrema direita, formada por Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, aqui em uma reunião em Roma em 19 de outubro de 2019. © Andrew Medichini / AP

As declarações do ex-presidente russo Dmitri Medvedev, que instou os europeus a "punirem" seus "governos estúpidos" nas urnas, geraram polêmica na Itália, em plena campanha eleitoral para as eleições legislativas de 25 de setembro, que devem decidir o novo primeiro-ministro.