Ucrânia: bombardeio perto de central nuclear deixa feridos e aumenta preocupação com risco de acidente

Doze civis, incluindo quatro crianças, ficaram feridos neste sábado (20) em um bombardeio russo à cidade de Voznessensk, no sul da Ucrânia. O local fica a cerca de 30 quilômetros da usina nuclear de Pivdennoukrainsk, informaram as autoridades ucranianas.

O ataque danificou várias casas e um prédio de apartamentos, informou pelo Telegram o governador da região de Mykolaiv, Vitaliy Kim. Alertas antiaéreos soaram repetidamente durante todo o dia na zona atingida.

"É possível que o míssil tenha sido apontado especificamente para a central nuclear de Pivdennoukrainsk, da qual o Exército russo tentou assumir o controle, no início de março", indicou em um comunicado a empresa Energoatom, que opera as quatro usinas nucleares ucranianas.

A Rússia não reagiu imediatamente a esta acusação. A Reuters não pôde verificar de forma independente a situação em Voznessensk. Nenhum dano foi relatado na usina de Pivdennoukrainsk, a segunda no país depois de Zaporíjia, no sudeste do país.

Durante uma conversa por telefone, na sexta-feira (19), os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da França, Emmanuel Macron, concordaram em organizar "o mais rápido possível" uma inspeção da usina nuclear ucraniana de Zaporíjia, alvo de recentes bombardeios.

De acordo com o governo francês, Putin aceitou que a missão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) "passe pela Ucrânia". O líder russo "enfatizou que o bombardeio sistemático [...] do território da usina nuclear de Zaporíjia cria um perigo de desastre em grande escala, que poderia levar à contaminação radioativa de vastos territórios", de acordo com o Kremlin.

Kiev e Moscou se acusam mutuamente de perigosos bombardeios no local. O governo ucraniano diz que as tropas russas atiram contra a central nuclear para acusar Kiev desses bombardeios.

A Otan denuncia que a ocupação russa da usina de Zaporíjia "representa uma ameaça séria para as instalações [e] aumenta o risco de um acidente ou um incidente nuclear" na Europa.

(Com informações da Reuters e da AFP)

