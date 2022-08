França: migrantes correm cada vez mais riscos para atravessar o Canal da Mancha

Mais de 250 migrantes foram resgatados no canal da Mancha em apenas quatro dias. O número comunicado pelas autoridades marítimas ilustra um fenômeno que não para de crescer: as travessias ilegais entre as costas da França e da Inglaterra.

Com a enviada especial da RFI a Tréport e Berck, Marie Casadebaig

As saídas de barcos improvisados ​​começaram em 2018, quando o acesso ao porto francês de Calais e ao túnel da Mancha foi bloqueado pela polícia. Desde então, pessoas que buscam o exílio assumem cada vez mais riscos e vão cada vez mais longe, mesmo que isso signifique prolongar o tempo de viagem. Em Berck-sur-Mer, não é possível ver a costa inglesa, a 60 km de distância, em vez dos 30 km que separam os dois países na área de Calais, muito mais ao norte.

No entanto, as partidas de barco neste ponto se tornaram quase diárias. Um fenômeno que Jean-Marc Lamblin, chefe da SNSM, empresa nacional de resgate marítimo, em Berck, observa há mais de um ano. “Eles não precisam necessariamente fazer os 60 km. Seu objetivo agora é, acima de tudo, chegar às águas inglesas e lá a Força de Fronteira Inglesa os recuperará por segurança para trazê-los de volta ao território inglês”, explica.

Os barcos infláveis ​​usados na travessia ​​estão ficando cada vez mais longos. Eles podem transportar até 60 passageiros.

Para tentar impedir as travessias, são organizadas patrulhas 24 horas por dia, mas é impossível para os guardas estarem em todos os lugares, de tanto que a zona de embarque se estendeu. O grupo de patrulheiros, liderado por Stéphie Hersand, supervisiona 20 km de costa. “Agora, os passadores de migrantes são reativos e se adaptam constantemente. Portanto, o objetivo é estar sempre o mais próximo possível desse fenômeno e se adaptar constantemente. O terreno, formado por dunas e moitas espinhosas, não facilita o avanço dos migrantes, nem dos guardas. Mas permite ocultar pessoas e equipamentos”, explica.

As tentativas ilegais de migrantes de atravessar o Canal da Mancha explodiram no primeiro semestre de 2022, após um ano já recorde em 2021, segundo informações do Ministério do Interior francês. Entre 1° de janeiro e 13 de junho de 2022, "777 travessias e tentativas de travessias em pequenas embarcações envolvendo 20.132 migrantes (+68% em relação ao mesmo período em 2021) foram registrados", disse o ministério francês, com o pano de fundo de uma política de imigração mais restritiva do lado britânico.

Migrantes resgatados no norte da Normandia

Ainda mais ao sul, na costa francesa, os socorristas de Le Tréport, em Seine-Maritime, foram confrontados com o primeiro resgate de migrantes no mar. Éric Chevallier relata esta intervenção. Por volta das 6h do dia 23 de julho, ele foi chamado pelo centro estadual de vigilância e resgate. Um barco sobrecarregado quebrou a 15 milhas náuticas (aproximadamente 28 km).

À medida que nos aproximamos, o socorrista entende rapidamente o que é: “vemos fotos de nossos colegas que estão um pouco mais ao norte e, portanto, já vimos resgates de migrantes. Chamamos isso de resgates em massa. 49 pessoas estavam presentes a bordo de um bote inflável”, lembra.

A equipe de Éric Chevallier, que apenas recebeu formação teórica neste tipo de intervenção, vê-se obrigada a agir para resgatar os náufragos. “O nosso barco foi concebido para transportar 25 pessoas. Mas aí, não poderíamos dizer: ‘só embarcamos 25’, não é possível. Então pegamos todos. A única palavra em inglês que usei foi "sit down" (sentem-se) porque assim que havia movimento, o barco tombava para o lado e isso não é bom”, diz.

A operação terminou cinco horas depois. Porém, Éric e seus companheiros ficaram marcados por essa experiência. "Machuca meu coração. É um choque embarcar 50 pessoas numa ‘salsicha’ de 8 m com motor de 40 cavalos. Sentimos que é desespero. E mais, eles devem ter dito a si mesmos que haviam falhado e que eles tinham de recomeçar. E certamente deixaram algum dinheiro para os contrabandistas", observa.

Com partidas cada vez mais ao sul da costa, o balneário de Tréport vai receber treinamento para naufrágios em massa, em outubro.

