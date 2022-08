Multidões de turistas italianos fazem peregrinação a local de nascimento de Mussolini

Bustos à venda do ditador fascista Benito Mussolini em Predappio, sua cidade natal.

Nos últimos dias, multidões de turistas italianos têm invadido a pequena cidade de Predappio, localizada em Romagna, no norte da Itália, onde Benito Mussolini nasceu em 1883. Lojistas locais fazem negócios vendendo bustos e estatuetas do ditador fascista para aqueles que estão saboreando a possível vitória da coligação entre extrema direita e direita nas eleições legislativas italianas, agendadas para 25 de setembro.

Publicidade Leia mais

Anne Le Nir, correspondente da RFI na Itália

É uma verdadeira mania. Famílias inteiras, grupos de amigos, casais jovens, vêm visitar ou revisitar a pequena cidade de Predappio com o objetivo de realizar uma estranha peregrinação a lugares que evocam a era do fascismo italiano.

Estes turistas têm duas coisas em comum: a admiração por Mussolini e a certeza de que, graças ao partido Fratelli d'Italia de Geórgia Meloni, que lidera as pesquisas, a coligação de extrema direita e de direita vencerá as próximas eleições legislativas italianas.

O passeio começa na cripta da família Mussolini, guardada por seguranças particulares vestidos com camisas pretas e continua em um novo museu dedicado à história do "Duce", que não tem apoio financeiro público do Estado.

Bustos em miniatura e granadas falsas como "lembrancinhas"

O "passeio" termina nas lojas de lembrancinhas, onde você pode encontrar tudo. Canecas decoradas com uma águia imperial, garrafas de vinho com o rótulo "Duce", bustos em miniatura de Mussolini e até mesmo granadas de mão falsas.

Mas o item mais vendido é a camiseta com o slogan "muitos inimigos, muita honra", atribuído ao ditador italiano.

