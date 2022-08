Premiê finlandesa se desculpa publicamente por foto controversa tirada em sua residência

A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin pediu desculpas nesta terça-feira (23) por uma foto controversa tirada em sua residência, menos de uma semana após um vídeo seu dançando em uma festa ter provocado uma avalanche de críticas.

A foto divulgada pela mídia finlandesa mostra duas mulheres se beijando, retirando seus tops para expor seu peito e cobrindo seus seios com um pedaço de papel escrito "Finlândia".

Sanna Marin, 36, confirmou nesta terça-feira (23) que a foto foi tirada em sua residência oficial em Kesaranta, depois que ela participou de um festival de música, realizado de 8 a 10 de julho.

"Eu acho que a foto é inapropriada, peço desculpas. A foto não deveria ter sido tirada", disse Marin à imprensa em Helsinque.

A primeira-ministra explicou que, na época, "amigos" estavam em sua residência para "passar a noite" e "ir à sauna". A fotografia foi publicada pela primeira vez em uma conta TikTok por uma influenciadora e ex-candidata à Miss Finlândia, ela mesma retratada na foto.

Em um editorial publicado nesta terça-feira no maior jornal da Finlândia, o Helsingin Sanomat, o jornal afiram que Marin parecia não "ter o controle de uma situação em que diferentes materiais ainda podem ser divulgados publicamente por diferentes partes".

Em vídeos de uma festa privada que vazaram à imprensa finlandesa, a primeira-ministra Sanna Marin aparece dançando e cantando com amigos. © Reprodução de vídeo

Marin ocupou as manchetes na semana passada quando um vídeo vazou mostrando suas danças numa festa com amigos e celebridades.

Alguns interpretaram os comentários no vídeo como referindo-se a drogas, levando a um debate acalorado nas mídias sociais e obrigando a premiê finlandesa a fazer um teste de drogas na sexta-feira para "esclarecer quaisquer suspeitas".

O teste deu negativo, disse o escritório de Marin na segunda-feira. "O teste de drogas da primeira-ministra Sanna Marin, datado de 19 de agosto de 2022, não revelou a presença de drogas", disse a equipe de Marin em uma declaração, acrescentando que os resultados haviam sido assinados por um médico.

Sua dança foi considerada por alguns como inadequada para um primeiro-ministro, enquanto outros defenderam seu direito de entreter amigos em um ambiente privado.

Até agora, Sanna Marin tem contado com o apoio de seu partido, o Partido Social Democrata (SPD). Antti Lindtman, líder do SDP no parlamento, disse em uma conferência que a premiê tem o apoio de seu partido. "Não vejo um grande problema com sua dança com amigos em um evento particular", disse ele.

Marin, a chefe de governo mais jovem do mundo quando tomou posse em 2019, já esteve anteriormente sob fogo cerrado da imprensa por causa de "festas em sua residência oficial".

Em dezembro de 2021, Marin foi criticada por dançar até o amanhecer, momento em que tinha tido contato com uma pessoa positiva para o Covid-19.

