Incidente em túnel sob o Canal da Mancha causa pânico em passageiros

Passageiros da empresa Eurostar, responsável pela travessia do túnel que liga a França e a Inglaterra sob o Canal da Mancha, foram forçados a trocar de vagão no meio de sua viagem na noite de terça-feira (23), fazendo o deslocamento a pé nos túneis de emergência. Alguns passageiros passaram mal e uma senhora teve crise de pânico, relatou o site de Franceinfo.

Foi uma viagem "que os passageiros não esquecerão tão cedo". Turistas e viajantes no túnel do Canal entre a França e a Inglaterra tiveram que ser evacuados por meio de de um túnel de serviço na terça-feira à noite (23). O incidente foi acionado por um "alarme de segurança a bordo de um vagão", disse John Keefe, diretor de assuntos públicos do Grupo Getlink, que opera o túnel do Canal, o que causou horas de interrupção.

"O túnel de serviço era aterrorizante. Foi como um filme de terror", disse Sarah Fellows, 37, de Birmingham, à agência de notícias AP. "Havia uma mulher chorando no túnel, outra tendo um ataque de pânico". Fotos e vídeos postados nas mídias sociais mostram passageiros caminhando por um túnel, alguns com seus pertences ou mesmo seus cães.

De volta ao normal

"O incidente levou a uma parada controlada e inspecionada. Como medida de precaução, para sua segurança e conforto, transferimos os passageiros a bordo para um ônibus, através do túnel de serviço", continuou John Keefe.

Os operadores asseguraram que a segurança dos passageiros nunca esteve ameaçada, mesmo que a operação tenha causado atrasos significativos. O serviço voltou ao normal nesta quarta-feira (24) pela manhã, segundo Franceinfo.

