A espantosa profissão de 'acrobatas do céu', em voga desde o fim da Primeira Guerra Mundial

A acrobata Carol Pilon se exibe para a multidão no domingo 24 de agosto de 2014, durante o show aéreo Thunder in the Valley II no Aeroporto Regional de Waterloo, em Waterloo, Iowa, EUA.

Há mais de um século, homens e mulheres se habituaram a caminhar nas asas das aeronaves em pleno ar. Depois de uma série de acidentes, estes "acrobatas sobre asas" são agora altamente regulamentados, mas a perigosa prática ainda possui alguns seguidores e muitos fãs.

Centenas de metros acima do solo, um avião biplano desliza pacificamente sob um mar de nuvens. As imagens em preto e branco são familiares a todos, já vistas centenas de vezes em documentários históricos. De repente, uma mão emerge do cockpit, depois uma segunda, seguida de um corpo inteiro. Uma figura se levanta orgulhosamente de seu assento, antes de subir na asa superior da aeronave, e sentar-se, pernas ao vento.

Muito pouco desenvolvida antes de 1914, a aviação decolou durante a Primeira Guerra Mundial, com máquinas cada vez mais sofisticadas. Após a guerra, os milhares de aviões militares norte-americanos produzidos para o esforço bélico foram vendidos a indivíduos por uma ninharia. Isto foi apenas o necessário para inspirar seus muitos proprietários, tanto amadores quanto não entusiastas, a criar espetáculos: o "circo voador" decolou enquanto business.

Performances lendárias

No início do fenômeno, que se desenvolveu nos Estados Unidos e na Inglaterra, os truques realizados pelos pilotos não foram necessariamente espetaculares. Foram principalmente os aviões que atraíram as multidões e um loop foi suficiente para obter uma ovação de pé. "Barnstorming", o termo usado para descrever estes desfiles aéreos, tomou um novo rumo com Charles Lindbergh.

Nascido no início do século XXᵉ e apaixonado pela aviação, este norte-americano foi o primeiro a deixar o cockpit em pleno ar para acenar à multidão de cima de uma asa. Nascia a "caminhada sobre asas" como espetáculo.

O fenômeno se espalhou, cautelosamente. Foi Ormer Locklear, um antigo piloto da Primeira Guerra Mundial, que decidiu dar um passo adiante. Durante seus vôos militares, ele havia sido obrigado a consertar seu motor muitas vezes em posições muito mais perigosas do que aquelas realizadas durante os desfiles.

Ele lançou então sua própria empresa de acrobatas do céu. Sem fios de sustentação, e sem pára-quedas, ele ia de uma asa de avião para outra. "É claro, a velocidade dos aviões era menor do que é hoje em dia. Mas você ainda tinha que ser rápido o suficiente para não se desequilibrar", explica Stéphanie Pansier-Larrique, 33, ex-acrobata dos ares.

Chamado por Hollywood, Ormer Locklear foi o ator acrobata em The Great Air Robbery, em 1919. Ele morreu um ano depois em um acidente de avião enquanto filmava The Skywayman. O ator deveria simular um acidente aéreo no meio da noite, mas ficou tonto com os holofotes mal ajustados e caiu de verdade. O acidente foi mantido no processo de edição do filme.

As mulheres, cujo tamanho favorece o caminhar nas asas das aeronaves, estiveram muito presentes desde o início do fenômeno. Uma das mais famosas foi Gladys Ingle, uma norte-americana cujas façanhas permanecem únicas até hoje. Sua compatriota Lilian Boyer não seria superada, com mais de 352 shows em oito anos, antes das primeiras restrições federais em 1929, numa tentativa de limitar um fenômeno que já havia ceifado várias vidas.

Um vôo muito mais seguro

"Eu nunca o teria feito na época. Eu gosto das sensações, mas também não sou um kamikaze! Lembro-me de ver uma foto de acrobatas do ar jogando tênis em uma asa de avião", diz Stéphanie Pansier-Larrique, que trabalhou com a empresa britânica Breitling durante o inverno de 2016. Desde a década de 1920, a regulamentação legal desses shows aéreos evoluiu: os fios de sustentação se tornaram obrigatórios, com muitos pontos de fixação nas asas.

"Temos fios que parafusam no dossel, que o piloto verifica para ter certeza de que estão devidamente fixados. Então, na maioria dos casos, decolamos dentro do avião, sentados, amarrados. Conforme o avião se estabiliza em altitude, o piloto nos avisa que temos cerca de dois a cinco minutos para desatar e se preparar. Agachamo-nos no banco da frente e, no momento certo, saímos com as instruções do piloto para estarmos sincronizados com os outros aeronautas. Uma vez fora, temos realmente uma rotina, temos que nos agachar, depois nos levantar segurando o suporte superior que está na asa de cima da aeronave. Nós nos puxamos para a ala superior, nos amarramos e começamos a demonstração". (Stéphanie Pansier-Larique, uma ex-acrobata do céu, fala sobre a rotina de uma apresentação)

Ex-aeromoça, foi durante uma experiência de acrobacia que esta britânica tentou de tudo sobre as asas de um avião: "Uma vez terminado o vôo acrobático, o instrutor veio para nos desatar. Quando desci, ele sorria de orelha a orelha. Eu disse: 'Você vai pensar que sou atrevida, mas aqui está meu CV'. E eu tive sorte: algum tempo depois, me pediram para fazer a temporada com eles!", lembra.

Stéphanie foi para os Emirados Árabes Unidos e se apresentou com dois aviões: duas "acrobatas sobre asas" que se espelhavam, repetindo os mesmos gestos na coreografia. "Há quase apenas mulheres que praticam a caminhada pelas asas. O avião também precisa ser modificado para acomodar um peso em uma asa; ele foi projetado para pessoas mais leves", explica.

A sensação de voar "de verdade"

Se você tiver a sensação de enfiar a mão fora da janela da rodovia a 130 km/h, multiplicar essa velocidade por dois e aplicar o que você sente em todo o seu corpo, você pode sentir o que Stéphanie experimentou, empoleirada na fuselagem de seu avião.

"Voamos a cerca de 150 milhas por hora, aproximadamente 250 km por hora, para altas velocidades, portanto, é claro que pegamos Gs, de - 2 Gs a + 4,5 Gs. Pode ser doloroso", lembra a ex-acrobata. "+4,5 Gs significa sentir 4,5 vezes a gravidade da terra", explica.

De fato, nesta tradição puramente anglo-saxônica, os aviões ainda são modelos Stierman, mas o motor foi melhorado para ir duas vezes mais rápido. A esta velocidade, a sensação de impacto é multiplicada. Mesmo quando se usa óculos de proteção, o rosto permanece descoberto: "Quando chove, você tem que imaginar que são como agulhas perfurando todo o seu corpo e rosto, e é por isso que é uma boa idéia não fazer muito isso [acrobacias no ar] quando chove na Inglaterra", ri Stéphanie.

Mas estas poucas deficiências são mais do que compensadas pela sensação de voar solta sobre as asas de um avião. "Há muita adrenalina, [...] as sensações da acrobacia aérea são incríveis, e a certa altura, você esquece que está em um avião, você sente que está realmente voando. Você tem o ar em seu rosto, a força do vento contra seu corpo... estas são imagens verdadeiramente mágicas", conta a ex-acrobata.

Por razões pessoais, Stéphanie parou as apresentações com seu Breitling. Mas ela confessa que se lhe convidassem para fazer "acrobacia sobre asas" na França, ela não hesitaria por um momento sequer.

