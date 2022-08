Reino Unido vai investir mais de R$ 330 bilhões para impedir que esgoto seja despejado no mar

Banhistas britânicos receberam vários alertas nesta temporada de verão sobre o risco de contaminação do mar por descargas de esgoto. A praia de Porthmeor, em St Ives, na Cornualha, foi poupada no dia 7 de agosto.

O governo britânico quer reduzir a zero as descargas de esgoto não tratado no mar até 2050, um enorme investimento que significará impostos mais altos para os consumidores, disse o ministro britânico do Meio Ambiente neste sábado (27).

As empresas de água terão que investir cerca de 56 bilhões de libras esterlinas (cerca de € 66 bilhões, ou R$ 333 bilhões) para renovar os sistemas de esgoto, de acordo com um plano governamental apresentado na sexta-feira (26).

Trata-se de "revolucionar nossos sistemas de esgoto", disse o ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, George Eustice, à rádio BBC4, observando que a situação atual, com cerca de 15.000 galerias de esgoto fluindo para o mar, era "um legado da infraestrutura vitoriana" do século 19.

O esgoto não tratado pode ser descarregado em grandes quantidades no mar, particularmente quando os sistemas estão sobrecarregados por fortes chuvas, como aconteceu na semana passada.

Risco sanitário

No auge da estação do verão no hemisfério norte, muitas praias do Reino Unido estiveram fechadas aos turistas por causa do risco sanitário. Na sexta-feira, o presidente da região de Hauts-de-France (norte da França), Xavier Bertrand, alertou o governo francês sobre essas descargas de águas residuais, um "desastre ecológico" que, segundo ele, vem se agravando "desde o Brexit".

Eustice afirmou que o atual governo britânico, que tem apenas alguns dias para obter a nomeação pelo Partido Conservador de um sucessor de Boris Johnson, foi "o primeiro a enfrentar seriamente esta questão".

"A razão pela qual esta decisão tem sido adiada por sucessivos governos, tanto trabalhistas quanto conservadores, durante décadas, é que eles têm querido manter as contas de água baixas", argumentou Eustice.

As empresas de água terão que renovar as tubulações perto das áreas de banho designadas até 2035, segundo o plano do governo, e até 2050, no máximo, para as demais.

O custo adicional para os consumidores até 2030 será de cerca de £ 12 (R$ 72) por ano por domicílio, e £ 42 (R$ 250) até 2050.

A oposição democrata liberal chamou o plano de "piada cruel" e estimou que ainda haveria 325.000 descargas de esgoto por ano em 2030, no mar, em lagos ou rios.

A Comissão Europeia disse na quinta-feira que vai responder às reclamações dos deputados europeus sobre o assunto.

(Com informações da AFP)

