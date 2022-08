Navio humanitário Ocean Viking espera porto no Mediterrâneo para desembarcar 466 migrantes

O Ocean Viking, navio humanitário da ONG SOS Meditterâneo, que realizou dez operações de resgate desde quarta-feira (24), aguardava neste domingo (28) a designação de um "porto seguro" para desembarcar 466 migrantes a bordo.

"Neste momento, o Ocean Viking aguarda a designação de um porto de desembarque seguro para as 466 pessoas a bordo. Muitos deles estão exaustos por uma longa e difícil jornada migratória, pelo sofrimento na Líbia e pelo trauma de uma perigosa travessia em calor abrasador", escreveu a ONG em declaração neste domingo (28).

Os migrantes, de 19 nacionalidades, são em sua maioria de Bangladesh, Egito, Tunísia e Eritréia. Entre eles estão 81 menores, a maioria dos quais não acompanhados, e um bebê de três semanas de idade.

A situação no convés do navio humanitário "está calma no momento", disse a SOS Mediterrâneo, que cuida dos sobreviventes a bordo com a ajuda da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

Rota de migração mais perigosa do mundo

Desde o início do ano, 1.161 migrantes desapareceram no Mar Mediterrâneo, incluindo 918 no Mediterrâneo central, a rota de migração mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A agência da ONU estimou o número de mortos e desaparecidos em 2021 em 2.048 no Mediterrâneo, incluindo 1.553 somente no Mediterrâneo central.

Todos os anos, milhares de pessoas fugindo de conflitos ou da pobreza tentam chegar à Europa atravessando o Mediterrâneo desde a Líbia, cuja costa fica a cerca de 300 quilômetros da Itália.

(Com AFP)

