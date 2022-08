Contraofensiva ucraniana tenta retomar controle de Kherson, no sul do país

Com reforços de artilharia de longo alcance do Ocidente, o Exército ucraniano lançou uma contra-ofensiva na região de Kherson (foto de ilustração).

A madrugada foi de combates violentos entre as forças ucranianas e o Exército russo em quase toda a região ocupada de Kherson, ao sul da Ucrânia, onde as tropas de Kiev iniciaram uma contraofensiva, informou um comunicado da presidência ucraniana divulgado nesta terça-feira (30). O contra-ataque ucraniano visa a retomada de Kherson (cidade que tinha 280 mil habitantes antes do conflito) que caiu em mãos russas no início da guerra, em 24 de fevereiro.

Com informações do correspondente da RFI em Kiev, Stéphane Siohan

"As Forças Armadas ucranianas iniciaram ações ofensivas em várias direções", acrescenta a nota, que cita a destruição de alguns "depósitos de munições e de todas as grandes pontes" que permitiam aos veículos atravessar o rio Dnipro. A região, essencial para a agricultura ucraniana, também é estratégica por fazer fronteira com a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014 e usada como base para a invasão.

“Qualquer operação militar requer silêncio”, disse Natalya Humenyuk, porta-voz do comando militar ucraniano, na segunda-feira (29), quando as forças armadas ucranianas lançaram uma operação repentina em toda a linha de frente sul, de Zaporijia ao Mar Negro. O Exército ucraniano derrotou, em vários pontos, a primeira das três linhas de defesa russas antes de Kherson, em alguns locais avançando mais de 10 Km. Ataques maciços de artilharia foram concentrados em Nova Kakhovka e nas proximidades de Kherson, tornando intransitáveis ​​as travessias sobre o rio Dnipro instaladas pelos russos.

Na noite desta segunda-feira, soldados ucranianos postaram vídeos nas redes sociais atestando a sua presença nas linhas inimigas. Vídeos semelhantes do lado russo mostram unidades pegas de surpresa pelos ataques ucranianos, ainda que a Rússia alegue ter repelido "tentativas ofensivas" ucranianas nas regiões de Kherson e Mykolaiv. Não foi possível verificar as afirmações russas e ucranianas com fontes independentes.

Kiev já teria retomado mais de quatro localidades oficialmente reconquistadas, por vinte e quatro horas. Nos próximos dias, o desafio para os ucranianos será prender mais de 20.000 soldados russos a oeste do Dnipro, impossibilitando a travessia do rio.

Confrontos seguem em Kharkiv

Pelo menos cinco pessoas morreram e sete ficaram feridas, nesta terça-feira, em bombardeios russos contra o centro de Kharkiv a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, afirmaram o governador regional e o prefeito.

"Os ocupantes russos bombardearam os bairros do centro de Kharkiv. Há danos", afirmou o governador da região, Oleg Synegubov, no Telegram. Ele fez um apelo para que os moradores procurem proteção. O prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, anunciou o balanço de cinco mortos e sete feridos.

A cidade que tem tinha quase 1,4 milhão de habitantes antes da guerra é bombardeada com frequência pelas tropas russas que, no entanto, não conseguiram tomar o controle da cidade. Desde o início da guerra, centenas de civis morreram na região de Kharkiv, próxima da fronteira com a Rússia.

Vistos

Ministros de Relações Exteriores dos 27 países da União Europeia discutem, em Praga, a restrição de emissão de vistos para cidadãos russos, incluindo turistas. Já os ministros da Defesa do bloco, também reunidos pela Presidência tcheca do Conselho da União Europeia em Praga, discutem modalidades para a criação de uma missão de treinamento militar da União Europeia para a Ucrânia.

(Com informações da RFI e da AFP)

