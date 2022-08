Surto de varíola dos macacos diminui na Europa e doença pode ser eliminada no continente, diz OMS

Frasco de vacina contra a varíola que tem aproximadamente 85% de eficácia contra a varíola dos macacos. © AP - Richard Vogel

Texto por: RFI 2 min

O surto de varíola dos macacos diminuiu seu ritmo na Europa, de acordo com Hans Kluge, diretor regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta terça-feira (30). As contaminações e a circulação do vírus responsável pela doença poderiam ser controladas e até eliminadas se a luta contra a doença for intensificada.