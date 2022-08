Celebrado no Ocidente pelo fim da URSS, Gorbatchev é detestado na Rússia pelo mesmo motivo

Mikhail Gorbatchev em Moscou, em 7 de novembro de 1989. O último líder soviético morreu na terça-feira, 30 de agosto de 2022. AP - Boris Yurchenko

Texto por: RFI 2 min

Mikhail Gorbachev morreu nesta terça-feira (30), aos 91 anos, de uma "doença grave e longa", confirmou o Hospital Central onde o ex-líder russo estava sendo tratado. Sua morte ocorre em meio à ofensiva do atual presidente russo, Vladimir Putin na Ucrânia, denunciada no Ocidente como um ressurgimento do imperialismo russo. A imprensa francesa desta quarta-feira (31) repercute a morte de Gorbatchev, o último dirigente soviético e uma das principais figuras políticas do século XX.