50 anos depois, Alemanha e familiares de vítimas acertam indenização por atentado de Munique

Em meio à dolorosa lembrança dos 50 anos do ataque terrorista aos Jogos Olímpicos de Munique, um dos atentados que mais marcaram o mundo, o governo alemão e os familiares dos atletas israelenses assassinados chegaram a um acordo de indenização pelas mortes. Os parentes receberão um total de € 28 milhões, depois de ameaçarem boicotar uma cerimônia prevista para ocorrer na segunda-feira (5) em memória à tragédia.

Um porta-voz do ministério alemão do Interior anunciou o acordo: o governo federal entrará com € 22,5 milhões, a região da Baviera pagará 5 milhões e a cidade de Munique, € 500 mil. Em agosto, as famílias haviam expressado publicamente a insatisfação com os valores negociados, seis vezes menos do que o acertado nesta quarta-feira (31) e revelado hoje.

Os presidentes de Israel e da Alemanha vão recordar juntos, na próxima segunda-feira, o ataque que matou 11 atletas israelenses durante os Jogos Olímpicos de 1972, após uma dramática tomada de reféns. Cerca de 70 parentes das vítimas estarão presentes na cerimônia organizada por ocasião do 50º aniversário – entre eles, Anike Spitzer, viúva de André Spitzer, que era técnico da equipe israelense de esgrima.

Responsabilidade alemã

Além disso, o Comitê Olímpico de Israel enviará uma delegação. O evento, planejado há bastante tempo, corria o risco de terminar em fracasso em meio às negociações sobre a indenização.

Com este acordo, o Estado alemão reconhece sua "responsabilidade e o terrível sofrimento daqueles que morreram e suas famílias", disseram os presidentes alemão, Frank-Walter Steinmeier, e israelense, Isaac Herzog, em um comunicado.

"O acordo não pode curar todas as feridas", admitiram, embora possa contribuir para uma reaproximação. A cerimônia acontecerá na base aérea de Fürstenfeldbruck, a oeste de Munique, onde ocorreu a trágica tomada de reféns. Parentes esperam que Steinmeier se torne o primeiro chefe de Estado alemão a assumir publicamente a responsabilidade pelas falhas que levaram à carnificina.

"Incompetência"

As Olimpíadas de Munique, realizadas quase três décadas após o Holocausto, pretendiam mostrar uma nova Alemanha. Mas, em vez disso, criaram uma profunda divisão com Israel.

Em 5 de setembro de 1972, oito homens armados do grupo palestino "Setembro Negro" invadiram o apartamento da delegação israelense na Vila Olímpica, matando dois homens e fazendo outros nove reféns.

O ex-jogador de handebol da Alemanha Oriental Klaus Langhoff assistiu à cena se desenrolar da sacada em frente. Ele descreveu os momentos aterrorizantes em que viu os sequestradores carregando o corpo sem vida do treinador de luta livre israelense Moshe Weinberg para a rua.

"Foi horrível. Se você olhasse pela janela ou da varanda, veria aquele atleta morto ali", disse à AFP.

A polícia da Alemanha Ocidental respondeu com uma operação de resgate caótica, resultando na morte de todos os nove reféns em um tiroteio, que também matou cinco dos oito sequestradores e um policial. O então chefe de Governo, Willy Brandt, se referiu à cadeia de eventos como um "exemplo perturbador de incompetência" e criou o comando GSG-9, uma unidade de elite, naquele mesmo mês.

Mas apenas algumas semanas depois, três dos atacantes capturados foram libertados em uma troca, quando terroristas sequestraram um avião da Lufthansa em 29 de outubro de 1972, exigindo sua libertação.

Operação 'Ira de Deus'

A partir daí, Israel lançou a operação "Ira de Deus" para acabar com os líderes do "Setembro Negro". Quatro décadas após o massacre, Israel divulgou documentos oficiais sobre os assassinatos, incluindo material especialmente liberados e o relato oficial de um ex-diretor dos serviços de inteligência israelense criticando as ações dos serviços de segurança da Alemanha Ocidental.

A polícia "não fez o menor esforço para salvar vidas humanas", disse o ex-chefe do Mossad, Zvi Zamir, algum tempo depois de retornar de Munique.

Nos anos que se seguiram à tragédia, os parentes das vítimas lutaram para obter um pedido oficial de desculpas das autoridades alemãs, acesso a documentos oficiais e indenização adequada. A princípio, receberam um milhão de marcos (cerca de US$ 510 mil) como um "gesto humanitário", para que não parecesse que a Alemanha admitia sua culpa no que aconteceu.

Em 2002, as vítimas receberam outra compensação financeira, mas ainda insuficiente. O governo alemão admitiu que o acordo de quarta-feira é apenas o começo de um longo caminho para superar os erros cometidos nas últimas décadas.

"Após 50 anos, as condições foram criadas para encerrar um capítulo doloroso em nossa história comum, reconhecendo-o e lançando as bases para uma nova cultura de memória", disse o porta-voz do Executivo alemão, Steffen Hebestreit, em comunicado.

Com informações da AFP

