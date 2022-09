Cresce tensão na Europa sobre fornecimento de energia no inverno

A ameaça de um inverno sem aquecimento preocupa os europeus e é destaque de capa dos principais jornais franceses desta sexta-feira (2).

"Passaremos o inverno aquecidos?", questiona a manchete do Libération. A publicação aborda a expectativa em torno da reunião, nesta sexta-feira, do presidente francês, Emmanuel Macron, com o Conselho de Defesa, em que a crise energética será tema central, tendo como pano de fundo os cortes no fornecimento de gás russo para a França.

A publicação afirma que, fragilizado pela inoperância de diversos reatores nucleares, o país depende agora da meteorologia, lembrando, ainda, como o contexto de forte inflação contribui para agravar este cenário literalmente sombrio.

Já a capa do La Croix alertando sobre como a alta dos preços de energia obriga a União Europeia a rever o funcionamento deste mercado, afetado desde o início da guerra na Ucrânia, e cita a reunião de urgência aguardada em Bruxelas para o próximo dia 9.

O diário explica que, depois das empresas, serão os próprios consumidores que serão obrigados a gastar menos eletricidade nos horários de pico.

Às escuras

O assunto também está na primeira página do Les Echos, que enfatiza o impacto da crise energética para as indústrias, que viram suas contas de gás e de eletricidade multiplicarem por dez em apenas um ano.

Empresas se veem entre a decisão de ou repassar o aumento do custo de suas atividades ao consumidor final ou reduzir suas produções, na expectativa de novas medidas emergenciais do governo francês.

