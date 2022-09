Portugal recebe recorde de turistas em julho, a maioria estrangeiros

O mês de julho representou um recorde de hospedagens para os hotéis de Portugal, que receberam mais de 3 milhões de turistas no período, sendo 1,8 milhão de estrangeiros. O aumento de 6,3% em relação a julho de 2019 foi comemorado pelo governo português, nesta sexta-feira (2).

É "o melhor mês já registrado" em número de turistas hospedados e em número de diárias”, informou o ministério da Economia português, em nota enviada à imprensa. O governo reagiu positivamente aos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal, afirmando que o país se destaca como destino turístico internacional.

Nos primeiros sete meses de 2022, o número de turistas em Portugal ultrapassou a marca de 14,2 milhões. Em 2019, a hotelaria portuguesa havia recebido um recorde de 27 milhões de hóspedes.

O número de diárias registradas em julho subiu para 8,6 milhões, um aumento de 4,8% em relação à julho de 2019, o último verão antes da pandemia de Covid-19, que quase paralisou o turismo mundial.

Os turistas estrangeiros são os mais numerosos e representaram mais de 87% de todas as diárias de hotéis em Portugal em julho. Os britânicos ficaram na liderança, seguidos pelos espanhóis e pelos americanos.

Papel na economia

As receitas do turismo representavam cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal antes da pandemia de covid-19. Essa parcela cresceu 11% em relação a julho de 2019, informou o governo.

“Estes números mostram que o setor do turismo é, mais uma vez, um motor essencial da nossa economia”, sublinhou a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. Portugal "volta a se destacar como um dos destinos mais competitivos em nível internacional", concluiu.

