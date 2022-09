Papa João Paulo I, que teve apenas 33 dias de pontificado, é beatificado em Roma

Um poster com a imagem do papa João Paulo I foi colocada na fachada da Basílica de São Pedro, em 4 de setembro de 2022, durante sua beatificação, presidida pelo papa Francisco, na Praça São Pedro, no Vaticano.

O Papa João Paulo I, cujo pontificado durou apenas 33 dias, foi proclamado Beato neste domingo (4) em cerimônia na Praça São Pedro, no Vaticano. O milagre a ele atribuído foi a cura, em 2011, de uma menina argentina que sofria de epilepsia refratária maligna.

Segundo os postulantes, a beatificação “restaurou a verdade histórica” sobre o papa João Paulo I. Ele morreu aos 65 anos, em 29 de setembro de 1978. Sua morte repentina surpreendeu o mundo e desencadeou inúmeras teorias conspiratórias sobre as causas.

Os documentos descartam categoricamente a hipótese que o papa foi envenenado para evitar sua luta contra a corrupção financeira no Vaticano. Os laudos médicos afirmam que ele morreu de infarto.

Ligação com o Brasil

João Paulo I tinha uma ligação especial com o Brasil. Em 1975, quando era cardeal Albino Luciani, nome de nascença do papa, visitou seu amigo brasileiro, o cardeal Aloísio Lorscheider, na cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul.

Em 1990 o inteiro episcopado do Brasil, que era composto por 226 bispos, pediu a João Paulo II para iniciar o processo de beatificação e canonização de Albino Luciani. Mas na época a Congregação para a Causa dos Santos respondeu que era prematuro, pois os casos relativos a outros Papas já estavam em andamento.

