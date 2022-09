Reta final na corrida pelo cargo de premiê britânico com disputa entre Liz Truss e Rishi Sunak

O Reino Unido deve conhecer o nome de seu novo primeiro-ministro nesta segunda-feira (5). O escolhido sairá do resultado do voto realizado nas últimas seis semanas pelos 200 mil militantes do Partido Conservador. Na reta final estão a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, e o ex-ministro da Economia, Rishi Sunak. O vencedor terá como principal desafio enfrentar a crise econômica que atinge as terras da Rainha.

Publicidade Leia mais

Com informações de Émeline Vin, correspondente da RFI em Londres

Liz Truss aparece como grande favorita. A tal ponto que seu próprio rival chegou a parabenizar a candidata antes do final da campanha. “Há mais assuntos sobre os quais eu concordo com Liz do que temas sobre os quais divergimos”, disse Rishi Sunak.

“Ela é uma maravilhosa ministra das Relações Exteriores, uma formidável embaixadora para o nosso país e nós deveríamos homenageá-la, pois é uma conservadora com orgulho e paixão”, completou, em um discurso no qual nem parecia falar de uma adversária.

O sucessor de Boris Johnson deve assumir o cargo já no dia seguinte, na terça-feira, com o desafio de encontrar uma solução para a crise econômica que atinge o país. O novo premiê vai herdar uma inflação de 10%, algo inédito nos últimos 40 anos no Reino Unido.

A pressão sobre o novo premiê será grande, principalmente em razão dos aumentos dos preços que atingem boa parte da população. Estima-se que as contas de eletricidade sofrerão uma alta de 80% em outubro, o que pode levar a inflação para a casa dos 22%.

Para completar, greves pipocam em vários setores, dos transportes aos funcionários dos correios, passando pelos doqueiros e até os advogados.

“Se o governo não intervir, a renda média vai cair 10% nos próximos dois anos, o que é um recorde”, alerta Lalitha Try, pesquisadora do think tank Resolution Foundation. “Vamos alcançar a 3 milhões de pessoas em situação de pobreza absoluta”, aponta. E segundo ela, as ajudas prometidas por Liz Truss, além das reduções de impostos, não serão suficientes para ajudar a população mais vulnerável.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro