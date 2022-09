Rússia aperta a repressão contra a imprensa livre

Ivan Safronov, ex-jornalista, foi acusado de traição estatal. Ele aparece atrás das grades em uma audiência em Moscou, Rússia, em 5 de setembro de 2022. via REUTERS - MOSCOW CITY COURT

Texto por: RFI 3 min

Um tribunal de Moscou condenou, nesta segunda-feira (5) o ex-jornalista russo Ivan Safronov, especialista em questões militares, a 22 anos de prisão por alta traição. No mesmo dia, a Justiça russa revogou a licença de distribuição da edição impressa do jornal Novaya Gazeta, pilar do jornalismo de investigação no país, em mais uma medida de repressão aos críticos do conflito na Ucrânia.