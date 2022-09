Rússia culpa sanções ocidentais pelo corte do fornecimento de gás à Europa

Foto de arquivo tirada em 27 de abril de 2022 mostra o logotipo da gigante russa de energia Gazprom. A Rússia interrompeu as entregas de gás para a Alemanha por um período indefinido, agravando a crise energética na Europa. AFP - NIKOLAY DOYCHINOV

Texto por: RFI 3 min

O Kremlin afirmou, nesta segunda-feira (5), que a interrupção do fornecimento de gás russo para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream é de total responsabilidade do Ocidente. De acordo com Moscou, as sanções impostas à Rússia em razão da invasão da Ucrânia impedem a manutenção adequada das infraestruturas do setor energético.