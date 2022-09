Zaporíjia, maior usina nuclear da Europa, tem último reator desligado por causa de bombardeios

Imagem de satélite fornecida pela Maxar Technologies mostra os seis reatores da usina nuclear de Zaporíjia, na Ucrânia ocupada pelos russos. © 2022 Maxar Technologies via AP

Texto por: RFI 2 min

O último reator em funcionamento da usina nuclear de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, ocupada pelas tropas russas, foi desconectado da rede nesta segunda-feira (5), indicou a operadora estatal ucraniana Energoatom. Em uma mensagem no Telegram, a empresa explicou que um incêndio “ocorrido como resultado de bombardeios" na maior usina nuclear da Europa danificou uma linha de energia que ligava esse reator à rede do país.