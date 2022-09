Turquia apoia Kremlin ao culpar sanções ocidentais por crise energética

Para o presidente turco Recep Tayyip Eadogan as sanções contra a Europa levaram à crise de energia atual. AP - Vyacheslav Prokofyev

Texto por: RFI 2 min

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, responsabilizou, nesta terça-feira (5), as sanções impostas contra a Rússia pela atual crise de energia na Europa. Com essa posição, a Turquia faz eco ao argumento do Kremlin. Nesta segunda-feira (4), Moscou culpou os países ocidentais pela insegurança energética a poucos meses da chegada do inverno.