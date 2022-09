Rainha Elizabeth II: mensagem pelo Bicentenário da Independência do Brasil foi um dos últimos atos oficiais

O presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de três dias no país, após a morte da rainha Elizabeth II, do Reino Unido. O ato foi publicado na tarde desta quinta-feira (8) em edição extra do Diário Oficial da União. Um dia antes de sua morte, a Rainha havia enviado uma mensagem ao povo brasileiro pela celebração dos 200 anos da Independência do país.

Publicidade Leia mais

"É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contando da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento da sua Majestade a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte", diz o texto do DO.

Bolsonaro também publicou mensagens em seu perfil no Twitter homenageando a monarca. "É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos".

- Nesta data triste para o mundo, decretamos três dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II.



- DEUS SALVE A RAINHA! pic.twitter.com/4NB5GPJ9fy — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 8, 2022

Em outra publicação, acompanhada de um vídeo da Rainha, o presidente brasileiro destacou: "Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor" - Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a Rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós.

"Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor"



- Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a Rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 8, 2022

Na mensagem enviada ao governo brasileiro pelas comemorações do 7 de setembro, a monarca, de 96 anos, lembrou com carinho da única passagem que teve pelo Brasil, em 1968. O país foi o primeiro da América do Sul a receber a visita da rainha. "Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968”, escreveu Elizabeth II.

A mensagem oficial foi compartilhada em uma rede social pela encarregada de negócios do Reino Unido, Melanie Hopkins. A soberana encerrou o texto expressando o desejo de continuidade das boas relações entre os dois países. “Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”.

É com enorme alegria que compartilho uma bela mensagem enviada por Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II 👑, ao povo brasileiro, representado pelo Pres. da República. É mais um símbolo da importância do Brasil para o Reino Unido, uma parceria de 200 anos. 🇧🇷🇬🇧 #DiaDaIndependencia pic.twitter.com/IZ8fFNZ8Jw — Melanie Hopkins (@mhopkinsfco) September 7, 2022

Visita ao Brasil

A Rainha Elizabeth II visitou o Brasil no início de novembro de 1968, em um período de grande turbulência no país. Manifestações de ruas aconteciam, em plena efervescência política devido à ditadura militar. Sua visita iria durar 12 dias. A soberana desembarcou em Recife, acompanhada do Príncipe Philip no dia 1° de novembro. Ela vinha do México, onde participou dos Jogos Olímpicos. A Rainha passou ainda por Salvador, Brasília, São Paulo, Campinas e finalizou a sua visita no Rio de Janeiro, em 11 de novembro.

Na capital federal, no dia 5 de novembro, Elizabeth II fez um pronunciamento no Congresso Nacional durante uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Em sua mensagem, a soberana disse ter ficado muito comovida com a acolhida calorosa do povo brasileiro. Ela elogiou o prédio do Congresso Nacional e saudou a amizade entre as duas nações. Do Rio de Janeiro, Elizabeth II partiu com sua comitiva para o Chile.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro