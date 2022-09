Em seu primeiro discurso como rei, Charles III promete servir britânicos a vida toda

Charles III se dirigiu aos britânicos pela primeira vez como novo rei. Em um discurso transmitido pela tevê na tarde desta sexta-feira (9), ele falou em tom familiar, homenageou a mãe, os filhos e a esposa, e se comprometeu com o povo britânico e do Commonwealth.

Durante todo o discurso, transmitido do Palácio de Buckingham, Charles III se referiu ao legado de sua mãe, a rainha Elizabeth II, que faleceu na quinta-feira (8) aos 96 anos.

O discurso foi ao mesmo tempo solene e familiar. Com uma foto da rainha sorridente e vestida de azul a seu lado, o rei prometeu "respeitar os princípios constitucionais” e servir os britânicos "por toda a vida", retomando o compromisso que fez sua mãe, quando ascendeu ao trono aos 21 anos.

"Eu renovo diante de vocês meu compromisso de serviço ao longo de toda a vida", declarou Charles, chamando a rainha de “inspiração e exemplo” para ele e sua família. O novo rei homenageou a "vida de serviços" prestados pela soberana, e seu "amor pela tradição", sua "adesão sem medo ao progresso", mas também seu "calor humano e seu humor".

Ao falar sobre as funções que assume imediatamente, Charles disse que sua vida vai mudar. "Terei novas responsabilidades”, disse o rei, alertando que não poderá mais dedicar tanto às causas que defende, no que parecia ser uma alusão ao seu engajamento sobre questões climáticas e ambientais.

Família

O rei Charles III anunciou que William, seu filho mais velho, vai receber o título que era seu e se tornará o novo príncipe de Gales. Ele também expressou seu “amor” pelo filho mais novo, Harry, e sua esposa Meghan, cuja ruptura com a monarquia para se instalar na Califórnia abalou a família real.

“Eu também quero expressar meu amor por Harry e Meghan, que continuam a construir sua via em outro país”, declarou o soberano, cujas relações com o filho estão bastante degradadas, segundo a imprensa britânica.

Harry viajou sozinho na quinta-feira, em um voo comercial, a Balmoral onde chegou logo após o anúncio da morte da rainha, enquanto os outros membros ativos da família real, entre eles seu irmão, foram transportados pela Royal Air Force.

Esposa leal

O novo rei também destacou "o leal serviço público" de sua esposa Camilla, agora rainha consorte, mas que durante muito tempo padeceu de uma reputação de "destruidora de lares", quando Charles era casado com Diana.

"Eu sei que ela saberá corresponder às exigências de sua nova função com dedicação inabalável sobre a qual eu conto muito", garantiu.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”



His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022

No final do pronunciamento, o rei Charles III agradeceu novamente o amor e a devoção da rainha para com sua família e seu povo. “Para minha mamãe querida, que começa sua última grande viagem para se encontrar com meu pai, quero dizer apenas obrigado (...) Espero que os anjos a acompanhem em seu descanso”.

Charles III assume oficialmente o cargo no sábado (10). Um conselho de autoridades se reunirá pela manhã no Palácio de St. James de Londres para proclamá-lo rei. No dia seguinte, as administrações descentralizadas da Escócia, Gales e Irlanda do Norte também proclamam o soberano.

Multidão

Charles III foi ovacionado em sua chegada a Buckingham, onde milhares de pessoas o esperavam. Vestido com um terno preto e acompanhado por sua esposa, ao descer do carro, ele cumprimentou a multidão com apertos de mão e até recebeu um beijo de uma mulher. Logo após ele entrou a pé no palácio, onde teve a primeira audiência com a chefe do governo britânico, Liz Truss.

Neste sábado (10) ele será proclamado rei. A coroação só acontecerá após o funeral de Elizabeth II e o fim do luto oficial. A data do funeral ainda não foi anunciada, mas o presidente americano Joe Biden, em visita ao estado de Ohio, nesta sexta-feira, disse a jornalistas que estaria presente. O chefe de Estado também informou que ainda não teve oportunidade de falar com o novo monarca.

