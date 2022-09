Charles III é oficialmente proclamado rei em cerimônia em Londres

O príncipe de Gales William, a rainha consorte Camilla, o rei Charles III et a presidente do Conselho, a deputada Penny Mordaunt, diante dos membros do Privy Counsil, na sala do trono durante o Conselho de ascensão, no Palácio de Saint James, em Londres, sábado, 10 de setembro de 2022.

Charles III foi oficialmente proclamado rei durante uma reunião do Conselho de Ascensão, em Londres, neste sábado (10), dois dias após a morte de sua mãe, Elizabeth II.

A cerimônia aconteceu no palácio de Saint James em presença da nova rainha consorte, Camilla, do príncipe de Gales e herdeiro do trono, William, da primeira-ministra Liz Truss e dos ex-chanceleres britânicos Boris Johnson, Tony Blair, David Cameron, John Major e Theresa May. A proclamação foi feita de acordo com o protocolo, sem a presença do rei.

Em seu juramento diante do Conselho de Ascensão, após sua proclamação como monarca, Charles III disse que estava "profundamente consciente" dos "deveres e grandes responsabilidades" de suas funções.

"O reino de minha mãe é inigualável por sua longevidade, dedicação e devoção (...) Eu estou profundamente consciente desta grande herança, dos deveres e das enormes responsabilides do soberano, que me foram transmitidas", declarou o rei de 73 durante a cerimônia transmitida pela primeira vez pela tevê.

Da esquerda para a direita, os ex-primeiros-ministros britânicos Theresa May, John Major, e a Baronesa Scotland de Asthal, advogada do Partido Trabalhista. Na segunda fila, da esquerda para a direita, Gordon Brown e Tony Blair e na terceira fila, da esquerda para direita, David Cameron e Boris Johnson chegam no Palácio de Saint James, para a proclamação do rei Charles III, no sábado, 10 de setembro de 2022. AFP - JOE GIDDENS

