Corpo de Elizabeth II deixa castelo de Balmoral e segue para Edimburgo, capital da Escócia

Seguranças diante do portão do Castelo de Balmoral, onde morreu a rainha Elizabeth II.

O caixão da rainha Elizabeth II deixou Balmoral, na Escócia, onde ela morreu na última quinta-feira (8), e segue neste domingo (11) para Hollyroodhouse.

Publicidade Leia mais

Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres

O palácio é a residência oficial da família real em Edimburgo, a capita escocesa. É uma viagem de 280 quilômetros, em velocidade reduzida, que deve durar um total de seis horas. O trajeto está sendo acompanhado por milhares de pessoas, que desde cedo se enfileiraram pela rota por onde passará o corpo, para prestar suas últimas homenagens.

O caixão segue nesta segunda-feira (12) para a Catedral St. Giles, acompanhado do rei Charles III e de membros da família real. E somente na terça-feira chega de avião a Londres, onde ficará primeiro no Palácio de Buckingham, até seguir de carruagem para a Abadia de Westminster, onde também será acompanhado pelos Windsor e poderá ser visitado por milhares de pessoas.

É um longo protocolo previsto para os próximos dias que se encerra no funeral de Elizabeth II, no dia 19 de setembro, na Abadia de Westminster, o coração político de Londres. A data foi confirmada neste fim de semana pelo palácio. Charles III decretou feriado para a ocasião. A ideia é permitir que as pessoas testemunhem a história e possam se despedir dela em momentos diferentes.

William e Harry juntos

Desde quinta-feira, dezenas de milhares de pessoas prestaram homenagens à rainha Elizabeth II em frente aos endereços reais pelo país. Em Londres, no Palácio de Buckingham, o movimento se intensificou durante o final de semana. No sábado, para a surpresa de todos, os netos da rainha foram ao encontro da multidão. O primogênito William, novo príncipe de Gales, acompanhado da mulher Kate, princesa de Gales, e Harry, duque de Sussex, com sua mulher Megan Markle, a duquesa de Sussex, leram bilhetinhos deixados pelos súditos e passearam entre os milhões de buquês de flores deixados em frente ao Palácio.

Neste domingo, a mensagem da proclamação do rei Charles III está sendo replicada pelo resto do reino, a partir de cerimônias em Edimburgo, Cardiff, capital do País de Gales e Belfast, da Irlanda do Norte.

Em Londres, o rei Charles III recebe o secretário de Commonwealth, a comunidade de nações que agrupa sobretudo antigas colônias britânicas, no Palácio de Buckingham. Mais tarde, na sala dos Arcos, tem reunião com o os altos comissários partos países dos quais é chefe de Estado. São 14 ao todo.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro