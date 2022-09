Macron diz a Putin que ocupação russa gera riscos na central de Zaporíjia

A central nuclear ucraniana de Zaporíjia. AP

Texto por: RFI 2 min

O presidente francês, Emmanuel Macron, falou sobre a situação na central nuclear ucraniana durante uma conversa por telefone com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin. Ele pediu aos russos que retirassem as "armas", segundo um comunicado o palácio do Eliseu, divulgado neste domingo (11). Para Macron, a a invasão russa é a causa do risco de acidente em Zaporíjia.