Ucrânia anuncia retomada do controle de áreas estratégicas em Kharkiv

Veículos blindados destruídos em uma estrada de Balakliya, em Kharkiv, em 10 de setembro de 2022. AFP - JUAN BARRETO

Texto por: RFI 4 min

O governo ucraniano anunciou, neste domingo (11), que a contra-ofensiva aos ataques russos, desde o início de setembro, resultou na recuperação de mais de 3000 km2 em territórios, no nordeste do país. De acordo com general Valeri Zaloujny, que está no comando das operações, as manobras agora evoluem em direção ao sul e leste do país.