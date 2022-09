Como o 'voto da desilusão' catapultou a extrema direita como a segunda força política da Suécia

Jimmie Åkesson, líder do partido da extrema-direita Suécia Democratas (SD) em um comício eleitoral em 31 de agosto de 2018. ©Johan NILSSON/TT News Agency/AFP

Texto por: RFI 5 min

Graças ao chamado "voto de desilusão", o odiado partido de extrema-direita, originário de uma formação neonazista, emerge do isolamento político e se catapulta como a segunda força política no país. Os "Democratas Suecos" ganharam 72 assentos nestas eleições legislativas. Especialistas analisam esta ascensão meteórica, que coincide com a ascensão do discurso xenófobo no país. A premiê Magdalena Andersson renunciou nesta quarta-feira (14) após a vitória da coligação de direita nas legislativas.