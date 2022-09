Emoção e lágrimas marcam último adeus dos britânicos à rainha Elizabeth II

Pessoas deixam o Palácio de Westminster depois de dar adeus à rainha no Westminster Hall, em Londres, quinta-feira, 15 de setembro de 2022. AP - Markus Schreiber

Texto por: RFI 4 min

A partir da noite desta quarta-feira (14), os britânicos podem dar o último adeus à rainha que esteve à frente do Reino Unidos nos últimos 70 anos. Ao deixarem o palácio de Westminster, onde o caixão com o corpo de Elizabeth II estará exposto até a manhã de segunda-feira (19), muitas pessoas enxugam as lágrimas.