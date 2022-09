“Normalização” da extrema direita na Suécia simboliza fase pós-populista de partidos anti-imigração

Com uma linguagem menos caricatural, a líder da legenda Irmãos da Itália, Giorgia Meloni, e Jimmie Åkesson, líder do partido de extrema direita Democratas da Suécia (SD), conquistam fatias do eleitorado conservador instrumentalizando o tema da imigração. © Fotomontage com fotos da AP Photo/Domenico Stinellis/Stefan Jerrevång/TT News Agency via AP

Texto por: RFI 2 min

A vitória do partido de extrema direita Democratas da Suécia nas eleições legislativas, ao se tornar a segunda legenda com maior peso no Parlamento, simboliza a fase “pós-populismo” dos movimentos políticos europeus que têm o combate à imigração como principal bandeira. O jornal francês Le Figaro observa que, ao lado de Estocolmo, Roma também avança neste sentido – com a líder do Irmãos da Itália, Giorgia Meloni, a um passo de assumir a chefia de Governo do país.