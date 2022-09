UE apresenta projeto de lei para proteger pluralismo e independência da imprensa; editores criticam

Vera Jourova, vice-presidente da Comissão Europeia, apresentou o Media Freedom Act (MFA), em Bruxelas. AP - Yves Herman

Texto por: RFI 2 min

A Comissão Europeia – órgão Executivo da União Europeia – apresentou nesta sexta-feira (16) um projeto de regulamentação para proteger o pluralismo e a independência dos veículos de imprensa. A iniciativa, chamada Media Freedom Act (MFA), foi justificada pela deterioração do contexto em vários países do bloco. No entanto, a proposta foi recebida com certa cautela e desconfiança por parte de editores europeus, que veem uma "ameaça histórica" à atividade.