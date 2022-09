Adeus à rainha Elizabeth II: “voltaria para o fim da fila e esperaria outras 16 horas para homenageá-la”

Milhares de pessoas aguardam pacientemente em uma fila quilométrica para homenagear e se despedir da rainha Elizabeth II em Londres. Neste sábado (17), o tempo estimado de espera para entrar no Westminster Hall era de ao menos 14 horas.

Daniella Franco, enviada especial da RFI a Londres

Eles chegam em grandes grupos, uns apressados, outros já resignados de que é desnecessário correr. Em Southwark Park, no sudeste de Londres, no início da fila para ter acesso ao Westminster Hall, onde ocorre o velório da rainha Elizabeth II, um painel luminoso exibia o aviso: “o tempo mínimo de espera é de 14 horas”. Neste momento, uma multidão se aglomerava por cerca de sete quilômetros.

As amigas Heather e Leyla não têm pressa e fazem selfies diante do painel. Para elas, apesar da longa espera, é preciso participar desse momento que classificam de “histórico”, em respeito à monarca, uma figura que ambas admiram. “Estou triste, muito emocionada com a morte da rainha, e homenageá-la é algo que eu preciso fazer em nome ao carinho que eu tenho pela família real”, diz Heather.

As amigas Leyla (à esquerda) e Heather se dizem grandes admiradoras da rainha Elizabeth II. © Daniella Franco/RFI

A devoção à realeza parece ser uma unanimidade entre os britânicos dispostos a participar do velório. Incansáveis, muitos deles passam a noite inteira aguardando pelos segundos em que caminharão diante do caixão da rainha, em Westminster Hall, no centro de Londres. O corpo da monarca permanecerá no local até o início da manhã de segunda-feira (19), data de seu funeral.

“Todo mundo neste país ama a rainha, percebemos esse sentimento entre as pessoas que estão aqui. Além disso, essa homenagem nacional é algo que vai ficar na história”, diz Izzy. “Não vivemos em uma época em que a monarquia tem poder sobre nós, mas esse é um evento que nos une em uma atmosfera incrível”, reitera.

Acompanhado da namorada, a francesa Jasmina, Izzy se disposto a permanecer “muitas horas na fila”. Mas sua companheira parece um tanto reticente: “Como estrangeira, estou mais interessada neste fenômeno do orgulho britânico do que no funeral em si. Na França, não temos essa paixão pela monarquia, então, vejo como uma experiência interessante, mas acho que vou aguentar ficar aqui esperando uns vinte minutos no máximo”.

O britânico Ezzy e a francesa Jasmina têm concepções diferentes sobre as homenagens à rainha Elizabeth II. © Daniella Franco/RFI

"Não somos monarquistas"

Uma experiência que nem todos os britânicos parecem dispostos a viver. Um pouco afastados do início da fila, um casal na faixa dos 50 anos que não quis se identificar observa a movimentação, com um ar sarcástico. “Imagine passar 14 horas aguardando! Nem pensar!”, diz ele.

A esposa faz pose em frente ao painel luminoso que indica o tempo de espera e pede para o marido fazer uma foto. “Vou colocar no Instagram e dizer que eu me despedi da rainha”, ironiza, sublinhando: “estamos só brincando, não queremos participar disso, não somos monarquistas”.

As portuguesas Inés e Rita planejaram passar a noite na fila de espera para se despedir da rainha Elizabeth II. © Daniella Franco/RFI

As portuguesas Inés e Rita também não são monarquistas, mas passarão a noite na fila aguardando a entrada no velório “por uma questão de respeito”. Moradoras de Londres, elas acreditam que essa é uma oportunidade de vivenciar um momento único. “Se a rainha reinou durante 70 anos de sua vida, não nos custa passar 14 horas da nossa vida para homenageá-la”, aponta Rita.

Inés ressalta que a coordenação milimétrica do evento também a convenceu de encarar a maratona. De fato, a organização não deixa a desejar: de braceletes distribuídos para ordenar a fila de espera, distribuição gratuita de água e banheiros químicos ao longo do caminho, além da mobilização de profissionais da saúde à segurança atenciosa, tudo parece ser estritamente coordenado para ser “o evento do século”, como classifica a imprensa britânica.

Dezesseis horas de espera

O clima de euforia já reina nos arredores de Westminster. Nesta tarde, milhares de pessoas lotaram as ruas em torno do local, fechada para a circulação de veículos. Ao lado do Big Ben, está localizada uma das saídas do velório.

O casal de brasileiros Maria Aparecida e Acácio Pine, junto com a filha Isadora, não escondem a alegria ao sair do Westminster Hall. No total, eles passaram dezesseis horas na fila, mas a comoção parece apagar qualquer sinal de cansaço.

“Foi tão emocionante que eu fico sem palavras. Ao passar diante do caixão, eu rezei pela alma da rainha, para que ela encontre o descanso eterno, nos braços de Jesus. Também fiquei pensando nela, olhando a coroa, refletindo sobre a pessoa que ela foi, na sua vida e história”, relembra Maria Aparecida, que diz que voltaria para o final da fila e aguardaria outras 16 horas para reviver o momento.

O casal de brasileiros Maria Aparecida e Acácio Pine, junto com a filha Isadora, ao sair do Westminster Hall neste sábado (17). © Daniella Franco/RFI

O casal, que mora em Londres há quinze anos, também teve a sorte de ser cumprimentado pelo príncipe William, que foi pessoalmente até um dos trechos da fila de espera agradecer a devoção dos súditos. “Ele segurou a nossa mão, conversou conosco, em um gesto muito humilde. Eu não acreditei que era ele, parecia uma pessoa comum. Ele olhou dentro dos nossos olhos e disse: ‘God bless you. Thank you for coming!’”, conta Maria Aparecida.

Acácio lembra de momentos da família real na época em que vivia no Brasil – como o casamento de Charles e Diana – e celebra a oportunidade de hoje ter participado presencialmente de um evento que ficará na história. Também comemora a possibilidade de a filha Isadora, de 11 anos, vivenciar três períodos da realeza: com a rainha Elizabeth II, o atual rei Charles e, ao que tudo indica, William, o próximo na sucessão do trono.

