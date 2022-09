Comissão Europeia ameaça suspender € 7,5 bilhões em fundos para a Hungria por risco de corrupção

Reunidos excepcionalmente neste domingo (18), os comissários dos 27 países integrantes da Comissão Europeia discutiram a possibilidade de fundos europeus serem mal aplicados na Hungria. Após anos em desacordo sobre o respeito aos valores europeus e ao Estado de Direito, a Comissão agora sente que deve usar sua nova arma: a “condicionalidade”.

Pierre Benazet, correspondente da RFI em Bruxelas

Se os fundos europeus correm risco de serem mal utilizados num país, o seu desembolso pode ser suspenso. A Comissão propõe suspender o pagamento de € 7,5 bilhões de fundos europeus à Hungria.

De acordo com a Comissão Europeia, os contratos públicos são o principal problema na Hungria. Este é o único país onde metade das licitações recebe resposta de apenas um proponente. O fato gera suspeitas de corrupção e conflitos de interesse, segundo Bruxelas.

“É um mecanismo que tem por objetivo a certificação de que o dinheiro do contribuinte europeu é corretamente utilizado pelas autoridades húngaras”, explica Eric Mamer, porta-voz da Comissão Europeia, entrevistado pela RFI. “Nós propomos reter uma certa porcentagem dos fundos até que tehamos prova de que as autoridades da Hungria cumprirão com suas obrigações”, acrescenta.

Desde o início do processo, no final de abril, a Hungria tem refutado as acusações de malversação do dinheiro público. Diante da pressão da UE, Budapeste prometeu, nas últimas semanas, remediar os problemas apresentando dezassete promessas. Porém, a Comissão Europeia duvida da execução de tais medidas. Contudo, saúda a ideia de criação de uma agência de integridade húngara ou uma força-tarefa anticorrupção, mas primeiro quer ver se elas serão eficazes.

“As medidas propostas [pela Hungria] para remediar a situação são, em princípio, suscetíveis de responderem aos problemas identificados, se forem corretamente traduzidas em leis e implementadas em conformidade”, afirmou o Comissário Europeu do Orçamento, Johannes Hahn.

O Conselho decidirá

A proposta da Comissão Europeia de corte das verbas foi colocada sobre a mesa e cabe agora ao Conselho Europeu decidir. Ou seja, todos os governos, excluindo a Hungria.

A Comissão ainda sugere dar a Budapeste um prazo até 19 de novembro para avaliar o impacto das medidas corretivas propostas pelo governo húngaro. Se essas medidas não funcionarem, o país poderá perder os € 7,5 bilhões em fundos europeus.

Em uma resolução aprovada na quinta-feira (15), o Parlamento Europeu declarou que a Hungria havia se transformado em "um regime híbrido de autocracia eleitoral". Em outras palavras, o documento afirma que a Hungria não é mais uma verdadeira democracia.

(Com informações da RFI e AFP)

