'Funeral do Século': Elizabeth II recebe últimas homenagens na abadia de Westminster

O caixão da Rainha Elizabeth II deixa a Abadia de Westminster após a primeira cerimônia fúnebre em Londres, em 19 de setembro de 2022. © AP/Dominic Lipinski

Texto por: RFI 5 min

Com um público estimado em nada menos do que 4 bilhões de telespectadores pelo mundo, foi homenageada pela última vez nesta segunda-feira (19) em Londres a monarca mais pop do planeta, Elizabeth II, que deixa no rastro de seu manto imperial uma história épica de 70 anos no trono, “a serviço do povo britânico e do Commonwealth”. Sua morte marca também o fim do mais longo matriarcado da monarquia britânica, na linhagem de sua avó, a Rainha Vitória.