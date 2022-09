Justiça abre investigação após insultos racistas contra Vinícius, do Real Madrid

A Justiça espanhola anunciou nesta sexta-feira (23) a abertura de uma investigação contra torcedores do Atlético de Madrid, acusados ​​de terem cantado músicas racistas para o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinícius Júnior, durante o clássico de domingo (18) entre os dois clubes.

A investigação, aberta após uma queixa apresentada por uma associação antirracismo, tem como alvo as canções contra o jogador "ouvidas fora e dentro" do estádio do Atlético, anunciou a Procuradoria de Madri em comunicado.

A ação permitirá que a polícia analise “as gravações” de vídeo feitas durante a partida “para identificar as pessoas que usaram insultos racistas e, se necessário, verificar se essas pessoas têm ligação com grupos violentos ou movimentos de ideologia extremista”, continua o texto.

De acordo com a promotoria, a investigação terá que apurar se "outros episódios com conotação racista" ocorreram contra o jogador "dentro do estádio". Neste contexto, serão solicitadas informações "aos serviços de segurança" do Atlético, "que poderão ajudar a esclarecer os fatos", explica o comunicado.

Durante o clássico vencido pelo Real Madrid (2 a 1), os torcedores do Atlético gritaram "Você é um macaco, Vinícius, você é um macaco" antes e durante a partida. Objetos, incluindo isqueiros, também foram lançados contra o jogador e também brasileiro Rodrygo.

“Eu esperava uma mensagem forte dos clubes”

Após esses incidentes, a La Liga havia informado que iria relatar os eventos ao Comitê Disciplinar da Federação Espanhola de Futebol. Os dirigentes do Atlético, entretanto, permaneceram em silêncio, suscitando fortes críticas do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"Eu esperava uma mensagem forte dos clubes contra esse tipo de comportamento (...) Acho importante que os clubes de futebol levem esse tipo de comportamento a sério e reajam", declarou Sánchez, na terça-feira (20), que se define como "um grande torcedor do Atlético Madrid".

O clube condenou algumas horas depois "canções inadmissíveis" de uma "minoria de torcedores". "Não vamos permitir que indivíduos se escondam atrás de nossas cores para proferir insultos racistas ou xenófobos", ele insistiu.

Os incidentes no estádio Metropolitano seguiram a polêmica surgida dos comentários do empresário de jogadores Pedro Bravo. Na quinta-feira antes do jogo (15), no programa Chiringuito Show, ele disse que Vinicius deveria parar de 'se fazer de macaco' durante as comemorações de gols.

(Com informações da AFP)

